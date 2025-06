Gp d’Italia di MotoGp Marquez domina al Mugello | si prende la pole position e la Sprint

Un'elettrizzante giornata al Mugello: Marc Marquez conquista la pole position e la Sprint del GP d’Italia, scrivendo un’altra pagina memorabile della sua carriera. Con un crono record di 1.44.169, Marquez si conferma protagonista indiscusso del mondiale. La sfida promette scintille, con Bagnaia e gli altri protagonisti pronti a rincorrere in gara. La battaglia è aperta: chi si prenderà la vittoria finale?

Firenze – Altro capolavoro dello spagnolo Marc Marquez che si prende la pole position del Gran Premio d’Italia, nono appuntamento del Mondiale di MotoGp, al Mugello. Il pilota della Ducati ha chiuso con il crono di 1.44.169, record della pista e pole numero 100 in carriera in tutte le classi per Marquez. Secondo posto per Pecco Bagnaia, sull’altra Ducati ufficiale, seguito da Alex Marquez (Ducati Gresini), terzo. Mentre ad aprire la seconda fila con il quarto tempo c’è Fabio Quartararo (Yamaha), davanti a Maverick Vinales (Ktm Tech3) e Franco Morbidelli (Ducati VR46). Seguono Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), settimo, Pedro Acosta (Ktm), ottavo, e Alex Rins (Yamaha), nono. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it