GP del Mugello | Brembo è title sponsor e celebra 50 anni di vittorie nel motorsport

Per il secondo anno consecutivo l'azienda bergamasca ricopre il ruolo di title sponsor del Gran Premio del Mugello di MotoGP. Oltre a fornire i propri sistemi frenanti a tutti i team della classe regina, in terra toscana il marchio lombardo lancia un kit in edizione limitata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it