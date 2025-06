Gozzini | Milan giovani e esperienza | Xhaka l’obiettivo per rinascere

Gozzini: “Leao? Non vuole andare via. Può essere l’uomo del rilancio del Milan” - Nel cuore pulsante del mercato, il futuro di Rafael Leao al Milan resta avvolto da incertezze e speranze.

TUTTI PAZZI PER MODRIC Al suo ingresso durante Real Madrid-Al Hilal, Luka #Modric, promesso sposo del Milan, Ă© stato osannato da Simone Inzaghi e da tutto lo stadio di Miami; tantissime maglie a lui dedicate, sia del Real che della Croazia. Un campio Vai su Facebook

Gozzini fa notare: Difficilmente il Milan di RedBird si è impegnato con giocatori di oltre...; Gozzini: Il Milan vuole fare di Guerra il nuovo Reijnders; Gozzini: Se Theo imboccherà l’uscita diretto altrove meglio, altrimenti resterà da separato a....

Continua il braccio di ferro per Javi Guerra: il Milan è pronto al rilancio - Il Milan guarda al futuro: come il club sta costruendo un centrocampo che unisce esperienza, gioventù e qualità per affrontare le sfide imminenti. Lo riporta msn.com

Gozzini: “Il Milan offre 10 milioni per Xhaka, il Bayer chiede di più” - “Il Milan offre dieci milioni, valutazione che tiene conto dell’esperienza e delle doti del giocatore ma anche della carta d’identità, con i 33 anni che si avvicinano. Riporta msn.com