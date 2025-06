Gozzini | Leoni? Sfida tra Milan e Inter Thiaw e Tomori ecco chi verrà ceduto

Nel cuore delle sfide tra Milan e Inter, il calciomercato rossonero si infiamma. Thiaw e Tomori sono al centro di molte voci, ma chi lascerà davvero Milano? Su La Gazzetta dello Sport, Alessandra Gozzini analizza le strategie del Diavolo, svelando i possibili addii e le prossime mosse che potrebbero cambiare le sorti della squadra. Rimanete con noi per scoprire l’ultima parola sulla prossima stagione rossonera.

Su La Gazzetta dello Sport, Alessandra Gozzini ha parlato del Milan, del mercato rossonero e di alcuni giocatori accostati al Diavolo.

