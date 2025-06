Governo | 23 milioni a Venezia chiesti 150 Sambo | Briciole Bonafé | Solo quest' anno

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, dal 16 novembre 2020 ha avviato un percorso concreto per ottenere circa 150 milioni di euro all’anno per dieci anni, necessari a rilanciare la città. Un obiettivo ambizioso che mette in luce l’importanza di un sostegno forte e condiviso, coinvolgendo anche l’opposizione. Solo così Venezia potrà affrontare le sfide future e preservare il suo patrimonio unico.

«Almeno sui centocinquanta milioni all'anno per 10 anni, a Venezia, vediamo se si può trattare assieme all'opposizione per arrivare a firmare una richiesta da far arrivare al governo». Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, da quel 16 novembre 2020 era poi riuscito nel suo intento, nel senso che. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Governo: 23 milioni a Venezia, chiesti 150. Sambo: «Briciole». Bonafé: «Solo quest'anno»

In questa notizia si parla di: venezia - governo - milioni - anno

Crisi in Friuli-Venezia Giulia: così il terzo mandato divide il governo Meloni - La crisi in Friuli-Venezia Giulia rischia di divampare nel governo Meloni, con assessori di Lega, Forza Italia e Fedriga pronti alle dimissioni.

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez da 30 milioni di euro a #Venezia, tra le polemiche degli attivisti e la curiosità dei residenti. Il... Vai su Facebook

Governo: 23 milioni a Venezia, chiesti 150. Sambo: «Briciole». Bonafé: «Solo quest'anno»; Dal Governo 23 milioni per Venezia. Il sindaco: «Li useremo per la legge speciale»; Legge Speciale per Venezia, in arrivo 23 milioni nel 2025 per rete idrica e manutenzioni.

Dal Governo 23 milioni per Venezia. Il sindaco: «Li useremo per la legge speciale» - I fondi contenuti nel decreto legge Omnibus approvato dal Consiglio dei Ministri. Si legge su veneziatoday.it

"Comitatone per Venezia", dal governo i 320 milioni per finire il Mose - che sarà governato dal prefetto di Venezia per avere informazioni, visto che non possiamo attendere ogni due anni la convocazione ... Lo riporta ilgazzettino.it