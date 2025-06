Google Drive aggiorna caricamento dei file e player video nell’app per Android

Google Drive per Android si arricchisce di novità sorprendenti: miglioramenti nel caricamento dei file e un nuovo player video integrato, per un’esperienza più fluida e immediata. Questi aggiornamenti grafici e funzionali rendono la gestione dei documenti e dei video ancora più intuitiva e performante. Scopri come sfruttare al meglio queste innovazioni e rendere il tuo servizio cloud ancora più efficiente!

Google Drive per Android sta ricevendo un paio di interessanti aggiornamenti grafici e funzionali per caricamento dei file e player video.

