Goodhairday | Miley Cyrus ogni suo cambio chioma significa nuovo hairtrend in arrivo

Goodhairday Miley Cyrus: ogni suo cambio di look dà il via a un nuovo hairtrend. Dalla dolce Hannah Montana alla straordinaria icona di stile, Miley ha sempre saputo sorprendere con tagli e colori audaci. Ora, con il film Something Beautiful, ci regala ancora più motivi per innamorarci delle sue trasformazioni capillari. Pronte a scoprire le sue acconciature più iconiche? La sua capacità di reinventarsi è davvero... un concentrato di ispirazione!

Cosa ci saremmo potuti aspettare da chi ha cominciato la carriera interpretando in Hanna Montana una brunette che si trasformava in una popstar platinata? Che sarebbe stata anche in realtà una camaleonte in fatto di hairstyle! Miley Cyrus arriva al cinema con Something Beautiful, film basato sull’omonimo visual album. E noi la aspettiamo ripercorrendo le sue chiome più wow. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Goodhairday: Miley Cyrus, ogni suo cambio chioma significa «nuovo hairtrend in arrivo»

