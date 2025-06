Golf | Thomas-Scheffler-Fleetwood che lotta a metà Travelers!

Nel suggestivo paesaggio di Cromwell, il Travelers Championship si anima con un spettacolo di grande livello. Dopo il secondo giro, Scottie Scheffler si conferma leader, ma Justin Thomas e Tommy Fleetwood sono pronti a mettere pressione, dando vita a una lotta avvincente per la vetta. La sfida tra questi giganti promette emozioni fino all’ultimo colpo: chi conquisterà il titolo? Restate sintonizzati per scoprire il protagonista di questa intensa battaglia sul green.

In archivio il secondo giro del Travelers Championship, di scena a Cromwell, nel Connecticut. Sul par 70 del TPC River Highlands la situazione di classifica, rispetto alle prime 18 buche, cambia abbastanza radicalmente. Resta sì in testa Scottie Scheffler, ma il numero 1 del mondo viene raggiunto a -9 da Justin Thomas, che piazza un -6 per ricordare al mondo del golf chi egli è, e da Tommy Fleetwood, con l’inglese che tira fuori un -5 che si unisce al -4 del giorno precedente. Quarta posizione in solitaria per l’australiano Jason Day, anche lui sullo stesso solco della costanza di Fleetwood, solo con un colpo in meno (66 66, -8). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf: Thomas-Scheffler-Fleetwood, che lotta a metà Travelers!

