Jeeno Thitikul, giovane stella del golf thailandese, continua a dominare il KPMG Women’s PGA Championship a Frisco, Texas. Con uno score di -6, mantiene la leadership nonostante un inaspettato -2 nell’ultimo giro, una performance rara nelle seconde 18 buche. La sua determinazione e talento la stanno portando a superare ancora più barriere nel mondo del golf femminile. La sfida è aperta: riuscirà Jeeno a conquistare il suo primo grande titolo?

In archivio anche il secondo giro del KPMG Women’s PGA Championship, e continua il tentativo da parte di Jeeno Thitikul (si chiama Atthaya, ma per tutti è Jeeno) di sfondare un’altra delle già tante barriere abbattute nel corso della sua giovane eppur brillante carriera. Della thailandese, infatti, è la continuativa leadership a Frisco, nel Texas, con lo score di -6 che deriva da un -2 di giornata molto raro in queste seconde 18 buche, che hanno visto praticamente tutte andare in crisi di variabile entità. Seconda posizione a -3 per l’australiana Minjee Lee, pari con il par in giornata, e per la giapponese Rio Takeda, una delle poche a finire sotto par con -1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf: Jeeno Thitikul sempre in fuga a metà Women’s PGA Championship. Moresco out

