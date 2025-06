Gol Lautaro due su due per il Toro al Mondiale | il gol contro l’Urawa è bellissimo – VIDEO

Lautaro Martinez si conferma il vero faro dell’Inter, siglando due gol decisivi nel mondiale per il Toro. Il suo primo, uno splendido gol contro l’Urawa, ha riacceso le speranze nerazzurre, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua determinazione. Se l’Inter cercava una svolta, quella è arrivata grazie a lui. Lautaro continua a scrivere pagine decisive: il suo contributo è fondamentale per i sogni europei dell’Inter.

Con il secondo gol in due partite nel Mondiale per Club, infatti, il Toro ha realizzato l' 1-1 e lo ha fatto in grande stile. Su corner, il cross di Nicolò Barella è forse leggermente corto e si abbassa molto in anticipo nei pressi del primo palo.