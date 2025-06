Gol Carboni l’argentino torna in campo dopo 9 mesi e realizza la rete della vittoria contro l’Urawa! Primo gol in nerazzurro – VIDEO

Valentin Carboni torna in grande stile, siglando il gol decisivo che regala all’Inter una vittoria emozionante contro l’Urawa Red Diamonds nel Mondiale per Club. Dopo 9 mesi di attesa e una lunga riabilitazione, il giovane talento argentino dimostra di essere tornato più determinato che mai. La sua rete al 92’ accende i cuori dei tifosi nerazzurri e apre le porte a un futuro promettente: questa è solo la prima di molte grandi imprese.

Gol Carboni, l’Inter vince la prima partita del Mondiale per Club grazia alla rete del classe 2005. L’argentino segna al 92? ed esplode di gioia. Non poteva sognare un ritorno al gol migliore Valentin Carboni. Buttato nella mischia al 72?, il classe 2005 ha realizzato la rete della vittoria dell’ Inter sull’ Urawa Red Diamonds al 92?. L’ex Monza segna al ritorno in campo dopo 9 mesi per la rottura del legamento crociato. L’azione parte da sinistra con un cross rimpallato che trova i piedi di Pio Esposito, che riesce casualmente a girare verso Carboni, bravo a trovare l’angolino lontano con il piattone del destro, suo piede “debole”. 🔗 Leggi su Internews24.com