Goal of the Season la scelta dei tifosi | vince la magia di Soulé nel derby

sorrisi e momenti indimenticabili. Tra tutte le emozioni di questa stagione, il Goal of the Season, scelto dai tifosi, ha incantato tutti: la magia di Soul 233 nel derby ha saputo regalare un ricordo indelebile. Una vittoria che ha consacrato il talento e la passione di una squadra che non si arrende mai, dimostrando che con il cuore si possono superare anche le sfide più difficili.

Le tante difficoltà ed i due cambi in panchina avevano fatto pensare ad una stagione anonima per la Roma, che invece con l’avvento in panchina di Claudio Ranieri ha cambiato completamente volto. Una cavalcata incredibile che ha permesso di chiudere al quinto posto in classifica ad una sola lunghezza dalla zona Champions League, regalando tante emozioni ai propri tifosi, che si sono goduti vittorie e risultati positivi a raffica, conditi da tanti gol di pregevole fattura. In collaborazione con Socios.com, la Roma ha scelto di premiare il Goal of the Season tramite un sondaggio all’interno del quale i supporters giallorossi hanno avuto la possibilità di votare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it