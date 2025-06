Glicemia alta | ecco perché può avere effetti negativi sul melanoma

La glicemia alta, spesso sottovalutata, può avere effetti devastanti sui pazienti affetti da melanoma metastatico in cura con immunoterapia. Un livello elevato di zuccheri nel sangue non solo ostacola il successo delle terapie, ma dimezza anche le possibilità di sopravvivenza, evidenziando l'importanza di monitorare e gestire attentamente la glicemia per migliorare gli esiti clinici e la qualità della vita.

La glicemia alta nei paziente affetti da melanoma metastatico in trattamento con immunoterapia dimezza le possibilità di sopravvivere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Glicemia alta: ecco perché può avere effetti negativi sul melanoma

In questa notizia si parla di: glicemia - alta - melanoma - ecco

Melanoma, glicemia alta dimezza la sopravvivenza in pazienti senza diabete - Una recente scoperta cambia le regole del gioco per i pazienti con melanoma metastatico: livelli elevati di glicemia possono dimezzare la sopravvivenza, anche in chi non ha il diabete.

Glicemia alta: ecco perché può avere effetti negativi sul melanoma; Melanoma, la glicemia alta dimezza la sopravvivenza dei pazienti senza diabete; Melanoma, la glicemia alta dimezza la sopravvivenza.

La glicemia alta nei paziente affetti da melanoma metastatico in trattamento con immunoterapia dimezza le possibilità di sopravvivere - La glicemia alta su paziente affetti da melanoma metastatico in trattamento con immunoterapia dimezza le possibilità di sopravvivere. gazzetta.it scrive

Melanoma, glicemia alta dimezza la sopravvivenza in pazienti senza diabete - I livelli di glicemia nel sangue potrebbero predire la prognosi dei pazienti con melanoma metastatico in trattamento con l’immunoterapia. Come scrive adnkronos.com