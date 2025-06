Gli Usa muovono i bombardieri in grado di bucare i bunker del nucleare | perché sono decisivi in caso di attacco in Iran

Gli Stati Uniti rafforzano la loro presenza militare nel Pacifico e nell’Oceano Indiano, mobilitando i bombardieri B-2, simbolo di potenza nucleare e deterrenza strategica. Con l’obiettivo di garantire una capacità di intervento immediato, questi velivoli sono in grado di bucare anche i bunker più blindati, diventando strumenti decisivi qualora la tensione tra Iran e Israele dovesse sfociare in un conflitto aperto. La loro presenza potrebbe cambiare le sorti di una crisi già molto delicata.

Gli Stati Uniti continuano a muovere i propri bombardieri B-2. Dopo i quattro dislocati sull’isola di Diego Garcia, una base militare nell’Oceano Indiano, altri due sono decollati da Whiteman, in Missouri, diretti alla base militare americana sull’isola di Guam, territorio statunitense in Micronesia, nel Pacifico Occidentale. Mezzi il cui ruolo potrebbe diventare determinante nel caso in cui la guerra tra Iran e Israele deflagrasse al punto da coinvolgere anche gli Stati Uniti. E Washington sembra volersi preparare a ogni evenienza. I ricercatori Osint (Open Source Intelligence) hanno rilasciato su X i dati di volo dei due bombardieri a stelle e strisce che hanno la capacità unica di trasportare la bomba statunitense più pesante, la Massive Ordnance Penetrator, che secondo gli esperti è necessaria per distruggere l’impianto nucleare sotterraneo iraniano di Fordow. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it