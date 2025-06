gli interventi nei cimiteri di colli e meschia

Gli interventi nei cimiteri di Colli del Tronto e Meschia rappresentano un passo fondamentale nel processo di ricostruzione post-sisma, poiché questi luoghi sono custodi della memoria collettiva e dell’identità locale. Come sottolinea il commissario Guido Castelli, restituire dignità a questi spazi significa risanare anche i cuori delle comunità colpite. Ringraziamo tutti i soggetti coinvolti in questo importante percorso di rinascita.

