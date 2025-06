Gli insulti all' assessore costano una querela la giunta dà battaglia ai leoni da tastiera dei social

Gli insulti e le offese sui social non restano impuniti. La giunta di Rimini, decisa a tutelare la propria reputazione, ha infatti approvato l'affidamento di un patrocinio legale per avanzare una querela per diffamazione contro un uomo che ha rivolto parole gravemente offensive all'assessore. Una scelta forte che segnala un passo importante nella lotta contro i leoni da tastiera e la diffamazione online, sottolineando l'importanza del rispetto e della tutela dell'onore pubblico.

La giunta comunale di Rimini, nella seduta di martedì scorso, ha approvato l'affidamento del patrocinio legale esterno al fine di avanzare querela per diffamazione nei confronti di un uomo, ritenuto responsabile di un'espressione gravemente offensiva e lesiva della reputazione e dell'immagine dei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Gli insulti all'assessore costano una querela, la giunta dĂ battaglia ai "leoni da tastiera" dei social

In questa notizia si parla di: querela - giunta - insulti - assessore

Stadio del baseball. Insulti all’assessore Lari. La giunta denuncia l’hater; Lettere con insulti e offese a sindaco e uffici: arriva la querela; Gragnano. Terremoto in giunta, l’assessore silurato annuncia querela: “Infangata la mia onorabilità ”.

Stadio del baseball. Insulti all’assessore Lari. La giunta denuncia l’hater - Azione legale contro l’autore di un messaggio ritenuto diffamatorio. Da msn.com

Insulti sui social, la giunta passa alle querele - Sindaco e assessori: "Pagheremo l’avvocato di tasca nostra" Insulti sui social, la giunta passa alle querele. Scrive ilrestodelcarlino.it