gli extraterresti atterrano stasera in piazza maggiore

Eccoci al via del festival più cult di Bologna: il Cinema Ritrovato, dedicato al restauro della settima arte, inizia oggi per correre fino al 29 giugno, anche se c’è già stato un prequel e verrà pure un sequel. L’inaugurazione ufficiale è questa sera in piazza con ’Incontri ravvicinati del terzo tipo’ di Steven Spielberg, in copia pellicola 70mm, ma già dalla mattina gli schermi lavoreranno per tante proiezioni. A cominciare dalle 11,30 quando si vedrà all’Arlecchino ’Christopher Strong’ di Dorothy Arzner del 1933, che apre la sezione ’ Katharine Hepburn: femminista, acrobata e amante’. Alle 12, invece, al Modernissimo, due titoli ‘Ritrovati e restaurati’, ovvero ’Max boxeur par amour’, 1912, di Max Linder e poi ’Petrolini disperato per eccesso di buon cuore’ del 1913: a 29anni, già artista affermato, Petrolini sperimenta il cinema, senza poter utilizzare la voce, il suo più grande talento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it