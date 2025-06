Gli effetti impressionanti dell'Epo Bjarne Riis sull'Hautacam a 480 watt | Ero fatto fino al midollo

Gli effetti impressionanti dell'EPO di Bjarne Riis sull'Hautacam a 480 watt sono ancora oggi motivo di discussione. L'ex campione danese rivela come, in quegli anni, la sua preparazione e le sue imprese fossero influenzate dall'uso sistematico di sostanze dopanti, portandolo a una vittoria leggendaria nel 1996. Una testimonianza cruda e senza rimpianti che ci invita a riflettere sui limiti umani e le ombre del ciclismo d'antan. Continua a leggere.

L'ex campione danese Bjarne Riis è ritornato a parlare della vittoria al Tour de France 1996, macchiata indelebilmente dall'utilizzo sistematico di doping: "Non ho rimpianti e sapevo perfettamente cosa stavo facendo". In quelle condizioni, compì un'impresa oggi ricordata come la scalata piĂą veloce di sempre, sprigionando una potenza media da 480 watt!. 🔗 Leggi su Fanpage.it