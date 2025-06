Gli arbitri come i poliziotti | carcere per chi li picchia Nuove pene nel dl Sport

Gli arbitri, come i poliziotti, diventano “pubblici ufficiali” grazie alle nuove norme del dl sport approvate dal governo. Chi li picchia durante le gare rischia pene severe, fino al carcere, come chi aggredisce un agente di polizia. Questa storica decisione rappresenta una forte reazione contro la violenza negli stadi e mira a tutelare chi lavora nel mondo dello sport. È un passo fondamentale per garantire sicurezza e rispetto nelle competizioni sportive.

Gli arbitri diventano “pubblici ufficiali”, quindi chiunque usi violenza nei loro confronti durante lo svolgimento del loro compito rischia le stesse pene di chi aggredisce un poliziotto, compreso il carcere. È la storica decisione presa dal governo che ha approvato il decreto Sport in Consiglio dei ministri. Il pacchetto di norme voluto dal ministro dello Sport Andrea Abodi vara quindi il più forte giro di vite contro la violenza nei confronti delle figure tecniche che assicurano la regolarità delle competizioni. La norma è stata subito festeggiata dall’ Associazione italiana arbitri che parla di una “legge storica” con la tutela degli arbitri che entra nel codice penale: “Sto provando una grande gioia ed emozione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gli arbitri come i poliziotti: carcere per chi li picchia. Nuove pene nel dl Sport

In questa notizia si parla di: sport - arbitri - carcere - pene

Oltre 170 ospiti alla festa di fine stagione degli arbitri: "Non solo sport, ma anche un presidio educativo" - Oltre 170 invitati, uniti non solo per celebrare la fine della stagione sportiva, ma anche per rafforzare un messaggio educativo fondamentale: il rispetto e la formazione.

? Buongiorno a tutti i lettori di http://Calciomercato.it! ? Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali Vai su X

La Sezione di Padova ricorda con grande commozione il caro Roberto Squizzato, grande dirigente e amico degli Arbitri. Ciao Roberto! Vai su Facebook

Via libera al decreto sport: chi aggredisce gli arbitri rischia il carcere fino a 16 anni; Gli arbitri come i poliziotti: carcere per chi li picchia. Nuove pene nel dl Sport; Arbitri equiparati a pubblici ufficiali, carcere per la violenza contro i direttori di gara. Zappi: Una legge storica.

Chi aggredisce gli arbitri rischia il carcere fino a 16 anni - Modifiche al codice penale per garantire maggiore protezione durante le manifestazioni sportive. Lo riporta ilsole24ore.com

Svolta per gli arbitri, La Repubblica: "Per difenderli dalle violenze stesse pene che per i poliziotti" - "Gli arbitri come i poliziotti per difenderli dalle violenze" scrive oggi La Repubblica in edicola parlando dell'ultima novità approvata dal Governo nel ... Riporta torinogranata.it