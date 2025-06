Gli 80 anni della Grignani Incontri sul ring all’aperto

Preparati a vivere una serata indimenticabile nel cuore di Lodi, dove passione e adrenalina si incontrano sotto le stelle. Gli 80 anni della Grignani Boxe saranno celebrati con incontri sul ring all’aperto, un evento unico riconosciuto dalla Federazione pugilistica italiana e dal CONI. Un’occasione speciale per assaporare la storia dello sport e condividere l’emozione di questa grande festa. Non mancare, perché questa notte il centro si trasformerà in un’arena di emozioni senza confini.

Grignani Boxe, 80 anni di pugni e passione: piazza della Vittoria è pronta a diventare un’arena sotto le stelle. Questa sera, a partire dalle 20:15, la piazza nel cuore della cittĂ sarĂ teatro di un evento all’insegna dello sport, della storia e della passione, riconosciuto dalla Federazione pugilistica italiana e dal Coni. Il centro di Lodi si trasformerĂ in un ring a cielo aperto per celebrare gli 80 anni dell’Associazione Rosolino Grignani Boxe, una delle realtĂ sportive piĂą longeve e radicate del Lodigiano, la cui storia è stata racchiusa in un libro da presentare proprio durante l’evento. Un appuntamento, intitolato Ottantesimo Round, che aprirĂ la rassegna estiva “Lodi al Sole“, con il patrocinio del Comune: 12 incontri di pugilato olimpico, con atleti di talento pronti a onorare il passato e il presente di un’associazione che, fin dal 1945, ha fatto della disciplina e dell’impegno sociale i suoi tratti distintivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gli 80 anni della Grignani. Incontri sul ring all’aperto

In questa notizia si parla di: anni - grignani - ring - aperto

UNA SFIDA DA NON PERDERE! Sabato 14 Giugno 2025, in Alta Savoia, il ring della BMW di Épagny Metz-Tessy ospiterà un evento imperdibile: GIUSEPPE OSNATO affronterà MEHDI GHOUALEM per il titolo IBO Mediterranean Belt! Un match int Vai su Facebook

Gli 80 anni della Grignani. Incontri sul ring all’aperto; BOXE La riunione della Grignani si chiude con l’ovazione a Sinanaj, vincente sul ring del Circolo Archinti VIDEO; PUGILATO La Grignani fa centro sul ring a Lodi VIDEO.

Gianluca Grignani: “Molestato a 10 anni e non ho denunciato, adesso deve stare attento” - Tra gli aspetti più intimi e personali che Grignani ha toccato nel libro, e parallelamente durante l'intervista di Gazzoli, c'è anche una molestia subita quando aveva solo 10 anni da un ragazzo ... Come scrive fanpage.it

Gianluca Grignani choc: “A 10 anni hanno cercato di violentarmi”/ “Non ho denunciato, ora deve stare attento” - è finito nella camere di un ragazzo di 18 anni che ha tentato di molestarlo. Da ilsussidiario.net