Giustizia alta tensione Anm-governo Maruotti | Delmastro ve lo siete tenuto bellamente Sisto | Magistrati oppositori ma chi vi ha eletto?

In un panorama politico e giudiziario sempre più teso, il confronto tra istituzioni si infiamma: da un lato, politici come Maruotti e Delmastro, dall’altro, i magistrati oppositori. Ma chi ha davvero investito di fiducia queste figure? La risposta risiede nel ruolo del Parlamento, eletto dagli italiani, mentre il potere giudiziario si muove su un piano diverso. È giunto il momento di chiederci: chi tutela realmente i cittadini?

“Intanto Palamara lo ha scoperto un’indagine della magistratura. Sta ancora attraversando la sua vicenda processuale, forse non è stato ancora condannato da nessun Tribunale italiano ma è stato cacciato dalla magistratura 4 anni fa. Delmastro è stato condannato già a 8 mesi in primo grado e ve lo siete tenuto bellamente come sottosegretario. Questa è una differenza da non poco”. “Il Parlamento è eletto dagli italiani mentre voi magistrati avete vinto un concorso. Vincendo un concorso, voi pensate di poter governare un Paese. Questo non vi è consentito. Io sono preoccupatissimo dalle parole del segretario dell’Anm che si paragona a coloro che eleggono il Papa e il Parlamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it