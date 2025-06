Giuseppe Zeno ospite d' onore della Notte di Lettura

Giuseppe Zeno, volto noto del cinema e della televisione italiana, sarà l'ospite d'onore della Notte di Lettura 2025 a Sant'Anastasia. La sua presenza arricchirà un evento che ogni anno celebra la cultura e la passione per la lettura, attirando appassionati da tutta la regione. L'appuntamento, previsto per il 25 giugno in piazza Siano alle 20.30, promette di essere un momento indimenticabile, dove parole e emozioni si incontrano sotto le stelle, continuando così la tradizione di un evento che unisce comunità e cultura.

Sarà l'attore Giuseppe Zeno l'ospite d'onore dell'edizione 2025 di Notte di Lettura, il tradizionale appuntamento con la cultura di Sant'Anastasia. L'evento si terrà il 25 giugno in piazza Siano, davanti al Comune, a partire dalle 20.30. Come nelle precedenti edizioni, anche quest'anno, a salire. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Giuseppe Zeno ospite d'onore della Notte di Lettura

