Giuseppe Cirelli 51 anni manca da casa ormai dal 14 Giugno Ricerche in tutto il Lazio

Da oltre due mesi, Giuseppe Cirelli, 51 anni di Sora, è scomparso nel nulla: dall'14 giugno, le ricerche si estendono in tutto il Lazio senza esito. La sua famiglia è in angosciante attesa di notizie, mentre gli inquirenti cercano di fare luce sulla sua sparizione. Se hai informazioni utili o lo hai avvistato, aiuta a portarlo a casa. La speranza di ritrovarlo non si spegne: ogni segnale può fare la differenza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Manca da casa ormai dallo scorso 14 Giugno 2024 Giuseppe Cirelli, 51 anni, originario di Sora. Sembra che quel giorno abbia preso un autobus del Cotral diretto verso la capitale ed abbia quindi fatto perdere le proprie tracce tanto che da allora non ha più dato notizie di sé ai propri familiari. L’ultima persona che ha incrociato Giuseppe a Roma ha riferito di averlo visto in evidente disorientamento. Le Ricerche nella Capitale. Secondo le informazioni fornite dall’ Associazione Penelope Lazio, che sta seguendo il caso insieme alle forze dell’ordine, Giuseppe potrebbe trovarsi in stato confusionale e vagare nella capitale senza riuscire a orientarsi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Giuseppe Cirelli, 51 anni, manca da casa ormai dal 14 Giugno. Ricerche in tutto il Lazio

In questa notizia si parla di: giuseppe - cirelli - anni - manca

La replica di Inzaghi: «Anche oggi ho ascoltato di tutto, come del resto è successo quando ero all’Inter. Se questo è il prezzo da pagare per questi quattro anni lo pago volentieri. È nulla in confronto al bene che ho ricevuto da tutto il mondo Inter, parlo dei tifosi, Vai su Facebook

Giuseppe Cirelli, 51 anni, manca da casa ormai dal 14 Giugno. Ricerche in tutto il Lazio.

Giuseppe Cirelli scompare dopo un viaggio a Roma, ore di apprensione per il 52enne - Leggi ... Si legge su informazione.it