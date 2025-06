Giuramento in piazza per i 201 agenti in prova della scuola di polizia

Ieri mattina, a Peschiera del Garda, è andato in scena un momento di grande emozione: il giuramento in piazza dei 201 agenti in prova del 229° corso della Polizia di Stato. Tra applausi, commozione e il supporto di autorità e familiari, i futuri tutori dell’ordine hanno promesso fedeltà alla legge. Un passo importante verso il loro impegno quotidiano per garantire sicurezza e giustizia.

Ieri mattina, 20 giugno, Piazza Ferdinando di Savoia, a Peschiera del Garda, ha ospitato alle 10.30 la cerimonia di giuramento dei 201 agenti in prova del 229esimo corso della Polizia di Stato. Evento a cui hanno assistito autorità civili, militari e religiose e i numerosi familiari degli allievi.

