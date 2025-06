Giunta Calcinari parola agli assessori

La nuova giunta Calcinari sta già lavorando con entusiasmo e determinazione per il bene della città, pronta a presentarsi ufficialmente alla cittadinanza nel consiglio comunale di insediamento del 24 giugno. Con assessori giovani e motivati, tra cui il vicesindaco Tofoni, residente a Casette d’Ete, e con deleghe importanti come sport e politiche giovanili, si apre un capitolo di impegno e innovazione. La città può aspettarsi un nuovo slancio, capace di trasformare le sfide in opportunità.

E’ già al lavoro la giunta Calcinari, in attesa di presentarsi ufficialmente alla cittadinanza nel consiglio comunale di insediamento del 24 giugno (ore 21,30), in Piazza Matteotti (al ‘Cicconi’ in caso di maltempo). "E’ un’immensa emozione per me ricoprire questo ruolo – le parole del giovanissimo vicesindaco Tofoni (29 anni) residente a Casette d’Ete, impiegato in un’azienda calzaturiera, con un passato da calciator (deleghe: sport, politiche giovanili, Cag, centri estivi, mobilità sostenibile, politiche scolastiche, rapporti col territorio e le associazioni di volontariato sociale) – sono consapevole che ci sarà molto da lavorare e l’obiettivo sarà di valorizzare i giovani, anche attraverso lo sport, e riportare i ragazzi a vivere la città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giunta Calcinari, parola agli assessori

