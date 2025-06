Giulia Salemi in ospedale l’incidente a The Cage e la reazione di Amadeus

Un piccolo incidente ha scosso il mondo dello spettacolo: Giulia Salemi, durante la registrazione di The Cage, è stata coinvolta in un episodio imprevedibile che l'ha portata in ospedale. La reazione di Amadeus, pronto a rassicurare i fan e sostenere la sua compagna, ha suscitato empatia e preoccupazione. Ecco cosa è successo e come si sta riprendendo la showgirl in questa fase delicata.

Piccolo incidente per Giulia Salemi. L'influencer è finita in ospedale dopo essere stata travolta da un concorrente durante The Cage. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Giulia Salemi in ospedale, l’incidente a The Cage e la reazione di Amadeus

In questa notizia si parla di: giulia - salemi - ospedale - incidente

Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci parlano di GF VIP, Pierpaolo Pretelli e riconciliazione - Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, due ex concorrenti del Grande Fratello VIP, si riuniscono in un episodio del podcast di Salemi, scatenando l'interesse dei fan.

Brutto incidente per Giulia Salemi a The Cage: travolta da un concorrente in studio, ha riportato una ferita al ginocchio ed è finita in ospedale. Ecco cosa è successo. #GiuliaSalemi #TheCage #Amadeus #incidente Vai su X

Durante la puntata di The Cage andata in onda ieri sera, Giulia Salemi è stata investita da un concorrente. Dopo l’accaduto, l’influencer ha condiviso una foto dall’ospedale, seduta su una sedia a rotelle. Cosa è successo. Vai su Facebook

Giulia Salemi, incidente in tv: la foto dall'ospedale; Giulia Salemi in ospedale per un incidente a The Cage: Il mio ginocchio è stato distrutto; Giulia Salemi in ospedale, l'incidente a The Cage e la reazione di Amadeus.

Giulia Salemi in ospedale, l'incidente a The Cage e la reazione di Amadeus - L'influencer è finita in ospedale dopo essere stata travolta da un concorrente durante la puntata di 'The Cage', il game show condotto da Amadeus in ... msn.com scrive

Incidente per Giulia Salemi in tv: la foto in ospedale - Piccolo incidente per Giulia Salemi che nella trasmissione The Cage è stata vittima di un problemino che l'ha costretta a finire in ospedale. Da msn.com