A partire da oggi, l’obiettivo è assicurare trasparenza e responsabilità nell’utilizzo dei fondi pubblici destinati al cinema italiano. Con questi correttivi, vogliamo rafforzare il settore, promuovendo produzioni di qualità che valorizzino la nostra cultura e creino occupazione. È il momento di tutelare gli investimenti e rilanciare il cinema come motore di identità e innovazione: nessuna risorsa deve essere sprecata, ogni euro deve contare.

"Stiamo intervenendo con decisione per garantire che ogni euro destinato al sostegno del cinema italiano sia realmente utilizzato per produrre cultura, lavoro e valore. Nessun film fantasma potrà più approfittare delle risorse pubbliche. Basta sprechi: i soldi dei contribuenti devono andare solo a chi fa davvero cinema", così il Ministro della Cultura Alessandro Giuli annuncia l'introduzione di nuovi correttivi alla legge Cinema. A partire da lunedì 23 giugno, la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura integrerà il decreto direttoriale contenente le disposizioni tecniche e applicative relative al riconoscimento del credito d'imposta "internazionale", destinato ad attrarre produzioni estere in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giuli, interveniamo con decisione su finanziamenti cinema

Alice Rohrwacher ha detto la sua sulla polemica di questi giorni tra il ministro Giuli e l'attore Elio Germano, che alla cerimonia dei David al Quirinale aveva espresso la preoccupazione per il cinema italiano - Alice Rohrwacher ha commentato la recente polemica tra il ministro Giuli e l'attore Elio Germano, che, durante la cerimonia dei David al Quirinale, ha sollevato preoccupazioni sullo stato del cinema italiano.

