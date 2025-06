Giugliano Salvatore Pezzella dona due nuove panchine in via Primo Maggio

Un gesto di grande valore per la comunità di Giugliano: Salvatore Pezzella, con il suo impegno costante, dona due nuove panchine in via Primo Maggio. Un atto concreto che testimonia la sua dedizione nel migliorare la vita dei cittadini, portando avanti la politica del fare promossa durante la campagna elettorale. Questi piccoli ma significativi interventi rafforzano il senso di appartenenza e fiducia nel futuro della nostra città.

“Quella di oggi è stata una giornata significativa per la nostra comunità giuglianese. Un altro passo concreto nella direzione della politica del fare, quella che abbiamo promesso ai cittadini in campagna elettorale e che oggi, con determinazione e coerenza, stiamo realizzando. L’inaugurazione delle nuove . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, Salvatore Pezzella dona due nuove panchine in via Primo Maggio

In questa notizia si parla di: giugliano - salvatore - pezzella - dona

Scarsa affluenza a Giugliano: la più bassa di tutta la provincia di Napoli. Ieri il candidato Pezzella ha segnalato anomalie al Comune. La presunta... Vai su Facebook

Elezioni comunali 2025 a Giugliano in Campania: i voti e le preferenze. Diego D'Alterio nuovo sindaco; Elezioni comunali 2025 a Giugliano in Campania: i voti e le preferenze. Diego D'Alterio nuovo sindaco; GIUGLIANO, SPOGLIO IN CORSO: D’ALTERIO IN VANTAGGIO.

Giugliano, il Marconi cerca ancora casa. Pezzella: “Sono fiducioso” - A poche settimane dall’inizio della scuola millequattrocento studenti dell’Istituto superiore “Marconi” di Giugliano sono ... Lo riporta internapoli.it

Dimissioni consiglieri a Giugliano, l’affondo di Pezzella: “Decisione scellerata” - Nel corso dell’incontro di questa mattina a Palazzo Palumbo a Giugliano per Il Cantiere ... Da internapoli.it