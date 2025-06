Giubileo Papa Leone XIV riceve i governanti di tutto il mondo | tra loro anche Giorgia Meloni

In un momento di grande commozione e riflessione, il Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza i principali governanti mondiali, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Durante il Giubileo dei Governanti in Vaticano, le parole del Pontefice hanno risuonato come un richiamo all'unità e alla pace globale. Mentre migliaia di leader attraversano la Porta Santa, si rinnova il simbolo di speranza e dialogo tra le nazioni, un momento che resterà nella storia.

Papa Leone XIV ha accolto in udienza politici di tutto il mondo, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Camera Lorenzo Fontana, in occasione del Giubileo dei Governanti in Vaticano. Proprio alla presidente si è rivolto il Pontefice iniziando il discorso. Migliaia di governanti provenienti da tutto il mondo hanno poi attraversato la Porta Santa della Basilica di San Pietro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giubileo, Papa Leone XIV riceve i governanti di tutto il mondo: tra loro anche Giorgia Meloni

Giubileo dei Governanti,Papa Leone XIV ai politici: "Combattete povertà e disuguaglianze". Il Papa all'udienza saluta Meloni e Fontana. Partecipano all'incontro delegazioni di 68 Paesi del mondo. Vai su X

“Mi spaventa la disumanità ” “Il rischio più grande è l’assuefazione alla disumanità .” La Presidente della Fondazione Nilde Iotti Livia Turco, a poche ore dall'inizio del Giubileo dei Governanti, sottolinea su TV2000 il ruolo centrale della politica e il suo impatto Vai su Facebook

