giubileo dei governanti le immagini dei politici che attraversano la porta santa a san pietro

Migliaia di governanti provenienti da tutto il mondo hanno compiuto il pellegrinaggio per il giubileo e hanno attraversato la Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. Tra i numerosi sindaci e politici presenti anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il vice presidente del Senato, Maurizio Gasparri, il senatore Pier Ferdinando Casini e l’on. Maurizio Lupi. Il passaggio è avvenuto al termine dell’udienza avuta con Papa Leone XIV. “ La legge naturale, universalmente valida al di là e al di sopra di altre convinzioni di carattere più opinabile, costituisce la bussola con cui orientarsi nel legiferare e nell’agire, in particolare su delicate questioni etiche che oggi si pongono in maniera molto più cogente che in passato, toccando la sfera dell’intimità personale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it