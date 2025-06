Giù il petrolio ma sale la preoccupazione per l’energia

Mentre il prezzo del petrolio si riduce, cresce la preoccupazione per l’aumento dei costi energetici che rischiano di mettere in crisi le imprese italiane. L’appello dell’Ecofin e le stime di Confindustria evidenziano un quadro preoccupante: l’energia, invece di diventare più accessibile, sta diventando il principale ostacolo alla ripresa economica. È necessario intervenire ora per tutelare la competitività del settore industriale e garantire un futuro sostenibile.

Il petrolio scende ma la paura per l'impennata dei costi dell'energia sale e dall'Ecofin arriva l'appello ad abbassarne i costi. Confindustria, nelle stime flash di giugno, lancia l'allarme: oltre ai dazi, il costo della bolletta fa sempre più paura alle imprese italiane e, adesso, rischia di comprimere anche gli affari dell'industria. "L'industria italiana ha tenuto .

