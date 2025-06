Giro NextGen 2025 | Novak vince a Prato Nevoso Tuckwell resta leader Delude Lorenzo Finn

Il Giro NextGen 2025 ha regalato emozioni intense e sorprese inattese, culminando con la vittoria di Pavel Novák a Prato Nevoso. La tappa regina ha visto trionfare un'italiana, ma l’incertezza sulla classifica generale rimane alta, pronta a essere decisa nell'ultima, decisiva frazione. La sfida tra i giovani promette ancora grandi colpi di scena: tutto è aperto in vista della grande conclusione.

Era la tappa regina e le emozioni non sono mancate al Giro NextGen 2025. L’arrivo a Prato Nevoso vede festeggiare una squadra italiana, la MBH Bank Colpack Ballan CSB grazie al trionfo del ceco Pavel Novák, giunto in solitaria al termine di una lunga fuga. Resta tutto ancora aperto in attesa della gran chiusura di domani in chiave classifica generale. Fuga corposa nella prima parte di gara andata via di forza. All’attacco lo slovacco Schwarzbacher (UAE Team Emirates Gen Z), il portoghese Lima (Israel Premier Tech Academy), il ceco Novak (MBH Bank Colpack Ballan CSB), l’italiano Masciarelli (MBH Bank Colpack Ballan CSB), i francesi Sparfel e L’Hote (Decathlon AG2R La Mondiale Development Team), i messicani Macias e Prieto (Petrolike), il belga Soenens (Soudal Quick Step Devo Team), gli azzurri Cettolin (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) ed Anastasia (TSA Tre Colli). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro NextGen 2025: Novak vince a Prato Nevoso, Tuckwell resta leader. Delude Lorenzo Finn

