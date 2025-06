Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi Bra-Prato Nevoso | orari percorso favoriti Si decide la classifica in salita

Oggi, al Giro d’Italia NextGen 2025, si sfideranno i giovani talenti sulla mitica tappa Bra-Prato Nevoso, un vero test di forza e resistenza. Con 163 km e oltre 3800 metri di dislivello, questa frazione regina deciderà le sorti della classifica in salita. Pronti a scoprire tutte le emozioni, il percorso dettagliato e i favoriti di questa giornata decisiva? La sfida è aperta, e ogni secondo conta…

Siamo alla tappa regina, la penultima di questa edizione del Giro d’Italia NextGen 2025. Frazione numero sette: Bra-Prato Nevoso, oggi si deciderà la classifica. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. 163 chilometri da percorrere, 3843 metri di dislivello. Praticamente non c’è un metro di pianura: infiniti saliscendi nella prima parte di gara, pur senza GPM. La prima salita è Pedaggera (6,7 chilometri al 5,9%). Poi si va verso il gran finale: prima il Bric San Bernardo, poi l’ascesa conclusiva a Prato Nevoso. La salita conclusiva misura 11 chilometri con pendenza media al 7,3%. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi Bra-Prato Nevoso: orari, percorso, favoriti. Si decide la classifica in salita

