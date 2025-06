Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi Bra-Prato Nevoso | orari percorso favoriti Frazione decisiva con arrivo in salita

Oggi, sulla suggestiva tappa Bra-Prato Nevoso del Giro d’Italia NextGen 2025, si decide tutto: la classifica finale è alle porte. Con 163 km di saliscendi e 3843 metri di dislivello, questa frazione regina promette emozioni forti e un arrivo in salita decisivo. L’attesa è palpabile: chi saprà emergere tra i favoriti e conquistare il traguardo? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli, aggiornamenti e live della giornata!

Siamo alla tappa regina, la penultima di questa edizione del Giro d’Italia NextGen 2025. Frazione numero sette: Bra-Prato Nevoso, oggi si deciderà la classifica. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA NEXTGEN DALLE 13.20 PERCORSO. 163 chilometri da percorrere, 3843 metri di dislivello. Praticamente non c’è un metro di pianura: infiniti saliscendi nella prima parte di gara, pur senza GPM. La prima salita è Pedaggera (6,7 chilometri al 5,9%). Poi si va verso il gran finale: prima il Bric San Bernardo, poi l’ascesa conclusiva a Prato Nevoso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi Bra-Prato Nevoso: orari, percorso, favoriti. Frazione decisiva con arrivo in salita

In questa notizia si parla di: giro - italia - nextgen - tappa

Giro d’Italia, il sindaco Manfredi e i Ministri Abodi e Lollobrigida con la maglia rosa a bordo dell’Amerigo Vespucci - Il Giro d'Italia sbarca a Napoli con il sindaco Manfredi e i ministri Abodi e Lollobrigida a bordo dell'Amerigo Vespucci.

2? years and 4 days later, an Italian rider wins a stage at the Giro Next Gen: after Alessandro Romele in Povegliano, it's Filippo Agostinacchio's turn in Acqui Terme 2? anni e 4 giorni dopo, un corridore italiano vince una tappa al #GiroNextGen Vai su X

DIRETTA LIVE - Quarta tappa del Giro d'Italia NextGen con il Valico di Sant'Antonio che può chiamare gli uomini di classifica. Segui con noi la DIRETTA LIVE minuto per minuto dell'evento Vai su Facebook

Giro d’Italia Next Gen, mercoledì 18 giugno c’è il passaggio da Fidenza; Giro Next Gen, trionfo Agostinacchio e tripletta Italia con Borgo e Mattio; GIRO NEXT GEN. AGOSTINACCHIO FA FELICE L'ITALIA.

Giro Next Gen, trionfo Agostinacchio e tripletta Italia con Borgo e Mattio - Sesta tappa ad Acqui Terme: vince il valdostano, 23 anni, già titolato con la mountain bike, con un attacco a 12 km dall'arrivo. Riporta gazzetta.it

Giro d'Italia Next Gen 2025, da Bra a Prato Nevoso: dove passa? Percorso, orari, strade chiuse - Il Giro Next Gen 2025 arriva alla settima tappa, tra Bra e Prato Nevoso. Secondo mentelocale.it