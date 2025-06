Giro di Svizzera 2025 | vince ancora Joao Almeida Kevin Vauquelin resiste in vetta

Nella suggestiva cornice di Emmetten, il Giro di Svizzera 2025 regala emozioni da capogiro. Joao Almeida si conferma protagonista, vincendo ancora in salita e rosicchiando secondi preziosi a Kevin Vauquelin, che mantiene la maglia gialla in vista della cronometrata finale. Una tappa ricca di battaglie e strategia, con sette audaci attaccanti che hanno animato la corsa. La sfida tra i grandi si avvicina alla sua conclusione: chi trionferĂ ?

Arrivo in salita in quel di Emmetten per la tappa numero sette del Giro di Svizzera. Ad imporsi è nuovamente Joao Almeida che rosicchia secondi in chiave classifica generale su Kevin Vauquelin che continua ad essere in maglia gialla alla vigilia della cronometro conclusiva. Sette uomini sono andati all'attacco nella prima parte di gara: Quinn Simmons (Lidl-Trek), Aleksandr Vlasov (Red Bull-BORA-Hansgrohe), Junior Lecerf (Soudal Quick-Step), Felix Engelhardt (Team Jayco Alula), Frank Van den Broek (Team Picnic PostNL), Tiesj Benoot (Team Visma Lease a Bike), Hugo Houle (Israel Premier Tech). L'ultimo ad arrendersi all'approccio dell'ascesa finale è stato Simmons.