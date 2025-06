Giro di Svizzera 2025 oggi | bis di Almeida Classifica e ordine d’arrivo tappa 7

Il Giro di Svizzera 2025 si accende con un emozionante bis di Joao Almeida nella settima tappa, che ha visto un finale infuocato tra i migliori della classifica generale. Nell’ultimo tratto in salita, la strategia e l’energia dei protagonisti si sono scontrate in una lotta avvincente, culminata con un colpo di scena che promette di rendere ancora più incerto il resto della corsa. Scopriamo insieme tutti i dettagli e i risultati di questa tappa ricca di suspense.

Emmetten (Svizzera), 21 giugno 2025 - La tappa 7 del Giro di Svizzera 2025 vede il bis di Joao Almeida dopo il successo ottenuto a Piuro nella tappa 4. Ancora una volta, nel gruppo dei migliori della classifica generale si procede quasi in simbiosi prima delle ultime rampe dell'arrivo in salita: parte per primo la maglia gialla KĂ©vin Vauqueulin, che scatta troppo presto, andando fuori giri e prestando il fianco alla rimonta di Oscar Onley e soprattutto del portoghese. Il francese chiude in affanno ma, a fatica, difende il simbolo del primato: da amministrare domani, parlando del primo inseguitore, proprio Almeida, c'è un patrimonio di 33", forse troppo poco per continuare a sognare in grande o forse no. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net