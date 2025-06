Giro della Svizzera tappa 8 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Il Giro della Svizzera entra nel suo momento decisivo, con la tappa 8 che promette emozioni da brivido. Da Emmetten, il percorso altimetrico sfide i corridori tra salite impegnative e discese mozzafiato, mentre i favoriti si preparano a scattare sotto gli occhi degli appassionati televisivi. Riusciranno gli attuali leader a mantenere la vetta o sarà la cronoscalata finale a scrivere il verdetto? Scopriamo insieme gli orari TV e le strategie più avvincenti.

Emmetten, 21 giugno 2025 – E’ arrivato il giorno della chiusura del Giro di Svizzera e tutto è ancora in gioco. La settima tappa con arrivo in salita a Emmetten ha visto la vittoria di Joao Almeida su Oscar Onley e Kevin Vauquelin, ma la classifica generale vede ancora il francese in testa e con tre corridori dentro al minuto: domenica grande sfida in salita. La chiusura con la cronoscalata promette spettacolo, con Vauquelin chiamato a difendere con le unghie il simbolo del primato dagli assalti di Almeida e Alaphilippe, i più vicini in classifica. Il portoghese è distanziato di 33”, il francese di 41”, mentre il britannico Onley è a 1’19” e forse non può recuperarli su dieci chilometri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net