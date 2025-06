Giro della Svizzera tappa 7 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Il Giro della Svizzera 2025 si avvicina al suo epilogo, tra emozionanti tracciati e sfide decisive. La sesta tappa, dedicata ai velocisti, ha visto trionfare Jordi Meeus in una volata mozzafiato, mentre la corsa si prepara ormai alle frazioni finali di sabato e domenica. Scopri percorso, altimetria, favoriti e orari tv per vivere al massimo le ultime emozioni di questa avvincente edizione.

Neuhausen am Rheinfall, 21 giugno 2025 – Il Giro della Svizzera 2025 si avvia alla conclusione con le ultime due frazioni decisive tra sabato e domenica. Intanto, nell’unica tappa dedicata ai velocisti ha prevalso uno dei favoriti, ovvero Jordi Meeus, che ha battuto in volata nella sesta frazione del tour elvetico l’italiano Davide Ballerini e il britannico Lewis Askey. Fuga ripresa a un chilometro dal traguardo, poi la volata su strada stretta e in semicurva che ha premiato il belga, abile a partire al momento giusto. Non è successo nulla in ottica classifica generale. Kevin Vauquelin è ancora leader con 29 secondi su Julian Alaphilippe e 39 su Joao Almeida, mentre Oscar Onley è quarto a 1’21” e nella settima tappa in programma sabato potrebbero esserci le tornate decisive. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net