Giro del Delfinato 2025 strascico di nervosismo tra Evenepoel e la Soudal Quick-Step

Il Giro del Delfinato 2025 ha acceso i riflettori su tensioni crescenti tra Remco Evenepoel e la Soudal Quick-Step, svelando uno strato di nervosismo che va oltre le semplici prestazioni sportive. Le recenti delusioni in corsa stanno spingendo il team e il ciclista a riconsiderare strategie e obiettivi futuri, alimentando un dibattito che potrebbe influenzare il loro cammino verso le grandi sfide della stagione. Una situazione da seguire con attenzione.

Roma, 21 giugno 2025 - Le storie tese tra Remco Evenepoel e la Soudal Quick-Step si arricchiscono di un nuovo capitolo e stavolta non c'entrano né il contratto in scadenza a fine 2026 né le conseguenti voci di ciclomercato legate una volta alla Red Bull-Bora-Hansgrohe e un'altra alla Ineos Grenadiers: almeno a sentire Dirk De Wolf, la maretta riguarda il recente e deludente Giro del Delfinato 2025, che sta imponendo delle riflessioni in vista del Tour de France 2025, al via da Lille tra due settimane esatte. Le dichiarazioni di De Wolf. L'ex corridore ha parlato della vicenda con Johan Museeuw a Het Nieuwsblad, riferendo quanto a lui noto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net