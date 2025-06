Giovanni Allevi di nuovo sul palco ' in tour ritorno alla vita'

Giovanni Allevi torna in grande stile sul palco, pronto a conquistare il cuore del pubblico con il suo inconfondibile talento. Le Terme di Caracalla si trasformano in un luogo magico, mentre l'artista, emozionato e carico di energia, dà il via a un tour atteso con ansia da fan e amanti della musica classica. La sua parola chiave? Rinnovarsi e condividere emozioni profonde. La prima parte dell'esibizione è tutta dedicata ai brani con cui...

"Evviva! Che bellezza". Giovanni Allevi è pimpante mentre, salendo sul palco delle Terme di Caracalla, viene accolto da un caldissimo applauso per il primo dei suoi quattro concerti-evento di questa estate: "Questo tour segna il mio ritorno alla vita" oltre che l'occasione per presentare la sua nuova opera, MM22, ma "il mio corpo non ce la fa a reggere più di quattro" eventi. La prima parte dell'esibizione è tutta dedicata ai brani con cui Allevi si è fatto conoscere e apprezzare dal suo pubblico, da 'Go with the flow' a 'Our future', arricchiti da uno spettacolo di luci e dai racconti di Allevi stesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net