Giovani e lavoro | in questo momento non si trova nemmeno uno stage

In un mercato del lavoro sempre più complesso, i giovani si trovano spesso impossibilitati a trovare anche uno stage. Mentre il termine più corretto in italiano sarebbe “tirocinio”, il più diffuso è lo “stage”, pronunciato alla francese. Queste esperienze rappresentano per molti l’unica chance di formazione e inserimento, ma la realtà attuale rende difficile anche accedere a queste opportunità fondamentali per costruire un futuro stabile, benessere e indipendenza.

I n italiano il termine più vicino sarebbe "tirocinio", ma quello in voga è stage, da pronunciare alla francese con la g dolce, non all'inglese ("steige"), perché nel mondo anglosassone si usa "internship". Lavoro, i giovani cercano stabilità, benessere e indipendenza X Leggi anche › Recruiting Day 2025, un'opportunità per chi cerca lavoro Il senso della parola è però chiaro a tutti: " un periodo di formazione presso un'azienda o un ente finalizzato all'acquisizione di competenze pratiche specifiche, funzionali all'inserimento graduale nel mondo del lavoro". Ed è altrettanto chiaro a tutti che in questo momento ottenere uno stage è difficile, sempre più difficile.

