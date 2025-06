Giovani detenuti sul palco Il concerto rap in carcere

Giovani detenuti sul palco, un concerto rap nel cuore del carcere minorile di Reggio Emilia, ha acceso speranza e emozioni intense tra i presenti. Le loro parole, cariche di sincerità e rinascita, dimostrano che anche tra le mura più dure si può trovare la forza di riscoprire sé stessi. Un evento unico, simbolo di trasformazione e riscatto, che lascia il segno: perché il vero potere è quello di ricominciare.

"Le persone sbagliano ma poi vogliono ripartire, per far sapere al mondo che qua dentro si può rifiorire". È una delle frasi scritte e cantate dai giovani detenuti degli istituti penali di Reggio Emilia, protagonisti ieri marrina di un evento speciale: un concerto rap organizzato nel cortile del carcere minorile di via Settembrini. Un’occasione intensa di espressione artistica e umana, nata all’interno del progetto ’Rap: rime, amore, poesia’, laboratorio musicale che ha coinvolto diversi ragazzi in un percorso di scrittura creativa, produzione musicale e confronto. Un modo per raccontarsi, per riflettere e per trasformare la propria esperienza in arte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giovani detenuti sul palco. Il concerto rap in carcere

