Giovane morto in canale a Modena nessuna pista esclusa

Tragedia a Modena: un giovane uomo è stato trovato senza vita in un canale nel quartiere Torrazzi. Il ritrovamento, avvenuto ieri sera grazie all'osservazione di un passante, ha scosso la comunità locale. Le forze dell'ordine stanno indagando su tutte le piste, nessuna esclusa, per fare luce sulle cause di questa tragica scomparsa. La verità potrebbe emergere solo attraverso le complesse indagini in corso.

Il cadavere di un giovane uomo è stato ritrovato ieri sera in un canale a Modena, nel quartiere Torrazzi. Il corpo era col volto riverso sull'acqua ed è stato notato da un passante che ha subito lanciato l'allarme. Sono intervenute le volanti della Polizia, i pompieri e la scientifica per i rilievi ed è stato avvisato il magistrato di turno. Al momento non si conoscono le cause del decesso ma nessuna ipotesi viene esclusa.

