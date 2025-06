Giovane gheppio in difficoltà salvato a Genova | presto tornerà a volare

A Genova, un giovane gheppio in difficoltà è stato salvato con prontezza dalla Polizia e da ENPA, dimostrando ancora una volta quanto il nostro territorio sia ricco di meraviglie naturali da tutelare. Incastrato in un’impalcatura, ora si trova in cura al Centro di recupero animali selvatici e presto tornerà a librarsi nel cielo con il suo caratteristico "volo a spirito santo". La natura ci sorprende sempre: scopriamo insieme questa straordinaria avventura.

A Genova un gheppio è stato salvato da Polizia ed Enpa dopo essere rimasto incastrato in un'impalcatura. Ora è in cura al Centro di recupero animali selvatici. In città è più comune di quanto si pensi, si riconosce per il tipico "volo a spirito santo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

