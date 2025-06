Giovane colpita in viso da un proiettile sul balcone | indagini dei carabinieri

Una tranquilla serata nel quartiere di Nesima si è trasformata in un incubo dopo che una giovane di 18 anni è stata colpita al volto da un proiettile proveniente da non si sa ancora quale fonte. L'incidente, avvenuto sul balcone di casa, ha scatenato l'intervento immediato delle forze dell'ordine e un'attenzione crescente sulla vicenda. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire le dinamiche e garantire giustizia, mentre la ragazza lotta tra vita e nuova realtà.

Una ragazza di 18 anni è stata colpita al volto, ieri sera intorno alle 23, da un proiettile mentre si trovava sul balcone di casa in via Santo Cantone, nel quartiere di Nesima. Trasportata d'urgenza all'ospedale San Marco, ha subito un intervento chirurgico, ma ha perso l'uso dell'occhio.

