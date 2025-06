Giostrine rotte al via i lavori di riparazione nel parco giochi del Crescent

Le giostrine rotte al Crescent stanno finalmente tornando a splendere grazie ai lavori di riparazione in corso. L’amministrazione comunale ha ascoltato le richieste delle famiglie, intervenendo prontamente per ripristinare e mettere in sicurezza il parco giochi. Un impegno concreto per garantire un ambiente sicuro e gioioso ai nostri piccoli cittadini. La riqualificazione del Crescent rappresenta un passo importante verso un’area più vivace e accogliente per tutti.

Sono in corso i lavori di ripristino e messa in sicurezza per le giostrine del Crescent. L'amministrazione comunale ha accolto le segnalazioni pervenute dalle famiglie e ha immediatamente dato avvio a un intervento necessario a garantire la fruibilitĂ di uno spazio dedicato ai bambini. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Giostrine rotte, al via i lavori di riparazione nel parco giochi del Crescent

In questa notizia si parla di: giostrine - lavori - crescent - rotte

Giostrine rotte, al via i lavori di riparazione nel parco giochi del Crescent; Salerno, il «bluff» piazza Libertà tra incuria e negozi chiusi: la denuncia del consigliere Pessolano.

Giostrine rotte, al via i lavori di riparazione nel parco giochi del Crescent - L'assessore Loffredo: "Il mio invito, però, è quello di usare maggiore accortezza e di capire che i beni pubblici sono a disposizione della nostra comunità che dovrebbe trattarli con rispetto e prende ... Scrive salernotoday.it

Caserta, piazza Padre Pio: giostrine rotte e lacci emostatici tra i bimbi - Tutta l'area di piazza Padre Pio, fin dalla riapertura dopo i lavori di rifacimento, è stata fonte di dibattito sia per la giostra castello, ritenuta inadatta ai bimbi troppo piccoli, sia per i ... Segnala ilmattino.it