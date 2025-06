Giostra del Saracino | Arezzo accende l’estate con la sfida dei Quartieri

Arezzo si prepara a vivere un’estate indimenticabile con l’attesa tradizione della Giostra del Saracino, che accende i cuori e le piazze della città in una sfida avvolta di storia e passione. Sabato 21 giugno, Piazza Grande si trasformerà nel palcoscenico di emozioni e orgoglio, mentre i Quartieri si sfideranno per conquistare la prestigiosa Lancia d’Oro, celebrando così l’autentica anima di questa meravigliosa tradizione. Preparatevi a vivere una serata ricca di spettacolo e storia…

Sabato 21 giugno inizia ufficialmente l’estate, ma ad Arezzo l’evento principale sarà, senza dubbio, la serata della Giostra del Saracino. Dalle 21:30 in Piazza Grande, i Quartieri della città si contenderanno la Lancia d’Oro, quest’anno dedicata al Giubileo. La lunga giornata iniziata alle 7:00 con il primo colpo di cannone. Alle 11:00, l’Araldo ha letto il bando affacciandosi dalle finestre del Palazzo Comunale. Da qui, il corteggio storico si è mosso verso il Duomo, doveha preso possesso del trofeo, per poi iniziare la sfilata per le vie cittadine. Nel tardo pomeriggio il corteo storico percorrerà nuovamente le vie della città, non prima di ricevere la Benedizione del Vescovo sul sagrato della Cattedrale. 🔗 Leggi su Lortica.it