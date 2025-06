Giostra 2025 | niente alcol per il corteo e in piazza l' ordinanza nel dettaglio

Per garantire la sicurezza e il divertimento di tutti durante la 147esima Giostra del Saracino 2025, sono state adottate specifiche disposizioni. Niente alcol per il corteo e in piazza, e un’ordinanza dettagliata che regola orari e restrizioni nei giorni dell’evento. Ecco tutto ciò che devi sapere per vivere questa tradizione in sicurezza e nel rispetto delle norme, assicurando un’edizione indimenticabile e senza imprevisti.

Sabato 21 giugno, in occasione della 147esima edizione della Giostra del Saracino, sono previste disposizioni di sicurezza nei seguenti giorni e orari: dalle ore 19,00 alle ore 2,00 e, esclusivamente in caso di rinvio della Giostra, dalle ore 19,00 alle ore 2,00 del 22 giugno è vietato l'ingresso.

