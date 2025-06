Giornata storica per la città al debutto la nuova autostazione Diventerà un simbolo della città

ha aperto le sue porte alla città, segnando una tappa fondamentale nel suo sviluppo. Questa innovativa autostazione non solo migliora la mobilità urbana, ma si presenta anche come un nuovo simbolo di modernità e progresso per Cesena, pronta a scrivere un nuovo capitolo di crescita e connessione per i suoi cittadini.

Alle 5,30 di sabato mattina (21 giugno) è entrata ufficialmente in funzione la nuova Autostazione del trasporto pubblico locale, realizzata dal Comune di Cesena lungo viale Europa. La struttura ha accolto i primi mezzi, gli operatori e gli utenti del servizio. Poco più tardi, alle ore 09, l’opera. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Giornata storica per la città, al debutto la nuova autostazione. "Diventerà un simbolo della città"

