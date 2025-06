giornata speciale per il portiere marco carnesecchi a palazzo garampi il matrimonio con valentina

Valentina, sua amata compagna di vita, in una cerimonia intima e carica di emozioni. Un giorno che rimarrà impresso nel cuore di Marco e Valentina, simbolo di un nuovo capitolo ricco di speranze e sogni condivisi. In attesa di tornare a difendere i colori azzurri, questa giornata speciale segna anche l’inizio di un bellissimo viaggio insieme, tra amore e ambizioni sportive.

In attesa di tornare a vestire l’azzurro della Nazionale, giornata speciale quella di venerdì (20 giugno) per il portiere riminese Marco Carnesecchi. Il giocatore in forza all’Atalanta si è sposato a palazzo Garampi, fatidico sì davanti al sindaco Jamil Sadegholvaad. Carnesecchi si è sposato con. 🔗 Leggi su Riminitoday.it